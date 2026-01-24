Sakarya'da kapalı cezaevinde çıkan kavgada 21 kişi yaralandı

Sakarya'da kapalı cezaevinde çıkan kavgada 21 hükümlü ve tutuklu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ferizli ilçesindeki Sakarya 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda koğuşta bulunan hükümlü ve tutuklular arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan 21 kişi, Ferizli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Başında açık yara tespit edilen M.A, buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Diğer 20 kişi ise hastanedeki tedavilerinin ardından cezaevine teslim edildi.



Öte yandan olaya karışanların farklı koğuşlara alındığı öğrenildi.

