Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da kapalı cezaevinde çıkan kavgada 21 kişi yaralandı

        Sakarya'da kapalı cezaevinde çıkan kavgada 21 hükümlü ve tutuklu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 14:55 Güncelleme: 24.01.2026 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da kapalı cezaevinde çıkan kavgada 21 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da kapalı cezaevinde çıkan kavgada 21 hükümlü ve tutuklu yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ferizli ilçesindeki Sakarya 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda koğuşta bulunan hükümlü ve tutuklular arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan 21 kişi, Ferizli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Başında açık yara tespit edilen M.A, buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Diğer 20 kişi ise hastanedeki tedavilerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan olaya karışanların farklı koğuşlara alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        "Kendine gel" çıkışı
        "Kendine gel" çıkışı
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 25'inci yıl dönümünde anıldı
        Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 25'inci yıl dönümünde anıldı
        Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'da mezarı başında anıldı
        Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'da mezarı başında anıldı
        Servis minibüsüyle çarpışan otomobil sürücüsü kaçtı: 2 yaralı
        Servis minibüsüyle çarpışan otomobil sürücüsü kaçtı: 2 yaralı
        Cezaevinde sözlü tartışma kanlı bitti: 21 hükümlü hastanelik oldu
        Cezaevinde sözlü tartışma kanlı bitti: 21 hükümlü hastanelik oldu
        Sakarya'da otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama