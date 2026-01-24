Sakarya'da otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. D-100 kara yolu Akova Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 KG 999 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta F.K. idaresindeki 54 S 0357 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile otomobildeki yolcu E.A. yaralanırken, iddiaya göre otomobil sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

