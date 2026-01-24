Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 01:25 Güncelleme: 24.01.2026 - 01:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu Akova Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 KG 999 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta F.K. idaresindeki 54 S 0357 plakalı minibüse arkadan çarptı.

        Kazada minibüs sürücüsü ile otomobildeki yolcu E.A. yaralanırken, iddiaya göre otomobil sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        İlk müdahalenin ardından yaralılar Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        Sakarya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        Sakaryaspor'dan 2 transfer
        Sakaryaspor'dan 2 transfer
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Sakarya Emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 7 gözaltı
        Sakarya Emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 7 gözaltı