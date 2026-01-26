Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada bir genç öldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:29 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:29
        Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada bir genç öldü
        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

        Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta Yasin Emre Solmaz (23) ile K.Y.Y. (19) ve arkadaşı E.Y. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda K.Y.Y, bıçakla Solmaz'ı yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan K.Y.Y. ile E.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

