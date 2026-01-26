Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 6 milyon 610 bin makaron ele geçirildi

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:02 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:05
        
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan tırda 6 milyon 610 bin makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Anadolu Otoyolu'nda tespit edilen şüpheli tır, Bekirpaşa gişelerinde durduruldu. Tırda yapılan aramada 6 milyon 610 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü B.Ş. (45) hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

