        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Ampute Futbol Süper Ligi

        Ampute Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Başkent Ampute Futbol Gücü, deplasmanda Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 6-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:37 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:37
        Ampute Futbol Süper Ligi
        Sakarya Atatürk Stadı’nın yan sahasında oynanan karşılaşmada iki takım da maça kontrollü başladı. Ev sahibi Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren rakip kalede baskı kurarak pozisyonlar üretti ancak fırsatları değerlendiremedi.

        Oyun üstünlüğünü zamanla ele alan konuk ekip, etkili hücumlarıyla skoru lehine çevirdi. Mücadeleyi 6-2 kazanan başkent temsilcisi, haftayı üç puanla kapattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

