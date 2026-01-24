Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Kerem Şen'i transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Şen'i kadrosuna kattı. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kerem Şen ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Kerem." ifadelerine yer verildi. Kerem Şen, sezonun ilk yarısında formasını giydiği Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor'la 16 maçta sahaya çıkmıştı.

