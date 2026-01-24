Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Kerem Şen'i transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Şen'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 16:32 Güncelleme: 24.01.2026 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Kerem Şen'i transfer etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Şen'i kadrosuna kattı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kerem Şen ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Kerem." ifadelerine yer verildi.

        Kerem Şen, sezonun ilk yarısında formasını giydiği Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor'la 16 maçta sahaya çıkmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        "Kendine gel" çıkışı
        "Kendine gel" çıkışı
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 1 kişi cezaevinde ölü bulundu
        Sakarya'da 1 kişi cezaevinde ölü bulundu
        Cezaevi koğuşunda bir tutuklu ölü bulundu
        Cezaevi koğuşunda bir tutuklu ölü bulundu
        Sakarya'da kapalı cezaevinde çıkan kavgada 21 kişi yaralandı
        Sakarya'da kapalı cezaevinde çıkan kavgada 21 kişi yaralandı
        Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 25'inci yıl dönümünde anıldı
        Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 25'inci yıl dönümünde anıldı
        Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'da mezarı başında anıldı
        Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'da mezarı başında anıldı
        Servis minibüsüyle çarpışan otomobil sürücüsü kaçtı: 2 yaralı
        Servis minibüsüyle çarpışan otomobil sürücüsü kaçtı: 2 yaralı