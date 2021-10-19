Satranç’ta Büyükşehirli genç sporcudan büyük başarı

Yunanistan’da düzenlenen Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonasında Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Berkay Çelik, Şili’li ve Moğalistan’lı rakiplerini yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Berkay Çelik, Yunanistan’ın Rodos şehrinde gerçekleştirilen Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonasında ilk iki rakibini mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. 1931 Ekim tarihleri arasında 1416 ve 18 yaş grupları arasından Dünya Şampiyonlarının belli olacağı turnuvaya katılan Büyükşehirli sporcu Berkay Çelik, ilk turda Şili’li ikinci turda Moğolistan’lı rakibini saf dışı bırakarak emin adımlarla turnuvada yoluna devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, genç sporcu Berkay Çelik’e başarı dileklerinde bulunuldu.

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