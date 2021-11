Başkan Kılıç’tan Öğretmenler Günü ziyareti

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ilçedeki öğretmenleri okullarında ziyaret ederek Öğretmenler Gününü kutladı. Günün anlam ve önemine değinen Kılıç, “Öğretmenlik mesleği en kutsal mesleklerden biridir. Medeniyetimiz ilim yuvalarının omzunda yani öğretmenlerimizin ellerinde yükselmektedir” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilçedeki öğretmenleri okullarında ziyaret etti. Program kapsamında ilk olarak Yücel Ballık Ortaokulunu ziyaret eden Başkan Fevzi Kılıç, öğretmenlere çiçek ve hediye verdikten sonra, öğretmenlerin gelecek neslin mimarı olduğunu ifade ederek, “Geleceğimizin mimarı öğretmenlerimize yılda sadece 1 gün değil her gün önem veriyoruz. Hepimiz okul sıralarından geçtik, hayatlarımızda derin izler bırakan ve bugün ülkemize faydalı işler yapmamızı sağlayan öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum. Nesillerimizin her anlamda sağlıklı ve ahlaklı yetişmesi sizlerin elinde. Bu yüzden kısa bir ziyaret gerçekleştirerek hem hal hatır soralım hem de öğretmenler gününüzü kutlayalım istedik. Pandemi sebebiyle kapsamlı bir Öğretmenler Günü kutlaması yapamıyoruz fakat önümüzdeki yıla pandeminin bitmiş olmasını umudederek öğretmenlerimize güzel bir eğlence düzenlemeyi planlıyoruz. Öğretmenler Gününüzü canı gönülden kutluyor, meslek hayatınızda hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Kılıç daha sonra beraberindekilerle beraber Nurettin Tepe İlköğretim Okuluna ziyarette bulundu. Öğretmenlerle sohbet eden ve isteklerini dinleyen Başkan Kılıç’ın konuşmalarından sonra, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy öğretmenler gününün önemine değinerek, “Öğretmenlik zor bir meslek olmakla birlikte, kutsal da bir meslektir. Siz değerli meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Geleceğimiz evlatlarımıza bağlı. Hem özveriyle hem de büyük bir gayretle çalışıyor, adeta bir anne baba edasıyla çocuklarımızı yetiştiriyorsunuz. Yakın bir zamanda öğretmenlik mesleği ile alakalı da iyileştirme anlamında güzel gelişmeler yaşanacağını ümit ediyorum. Erenler’in eğitim camiasındaki yeri her geçen gün üst sıralara doğru çıkıyor. Bu başarıyı siz öğretmenlerimizle sağlıyoruz. Hepinizin öğretmenler günü kutlu olsun” diye konuştu.

Son olarak Küpçüler İlkokulu’na geçen heyet, burada da öğretmenlerle beraber sohbet ederek öğretmenler günlerini kutladı. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Kılıç, çocuklara şeker ikramında bulunarak Öğretmenler Günü ziyaret programını tamamladı.

