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        Haberler Gündem Sakarya Nehri'ne düşen kişinin cansız bedeni bulundu - Güncel haberler

        Sakarya Nehri'ne düşen kişinin cansız bedeni bulundu

        Sakarya'da nehre düşen kişinin cansız bedeni ekipler tarafından bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 23:46
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        Sakarya Nehri'ne düşen kişinin cansız bedeni bulundu
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        Karasu ilçesi Yeni Mahalle mevkisindeki barakasından Sakarya Nehri'ne düşen Emre Can Işık'tan (33) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama ve Kurtarma Timi (DEGAK), Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran Amirliği, Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKDER) ve Sakarya Acil Durum Arama Kurtarma (SADU) ekiplerinin katılımıyla nehirde arama çalışması başlatıldı.

        Ekipler, Işık'ın cansız bedenini düştüğü yerden yaklaşık 100 metre ileride nehirde buldu.

        Evli ve bir çocuk babası Işık'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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