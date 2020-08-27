Salgın filmi oyuncuları kimler? Salgın konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Salgın filmi hakkında detaylar...
SALGIN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Matt Damon-Mitch Emhoff
Gwyneth Paltrow-Elizabeth "Beth" Emhoff
Laurence Fishburne-Dr. Ellis Cheever
Jude Law-Alan Krumwiede
Marion Cotillard-Dr. Leonora Orantes
Kate Winslet-Dr. Erin Mears
Jennifer Ehle-Dr. Ally Hextall
Bryan Cranston-Lyle Haggerty
John Hawkes-Roger
Anna Jacoby-Heron-Jory Emhoff
Josie Ho-Li Fai
Sanaa Lathan-Aubrey Cheever-
Demetri Martin-Dr. David Eisenberg
Armin Rohde-Damian Leopold-
Enrico Colantoni-Dennis French-
Larry Clarke-Dave-
Monique Gabriela Curnen-Lorraine Vasquez
Amr Waked-Rafik
SALGIN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hava yoluyla insanlara geçen ve birkaç gün içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgını başlamıştır. Dünyanın birçok ülkesinden gelen uzmanlardan oluşan medikal bir ekip, salgına çare bulmaya ve virüsten daha da hızlı yayılan panik durumunu kontrol altına almaya çalışırlar.
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