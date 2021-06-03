Aşıyla ilgili bu yanlışa dikkat! 0:00 / 0:00

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında şu an iki farklı aşı kullanılıyor; Sinovac ve BioNTech aşıları. Uzmanlara göre, salgınla mücadelede en güçlü silah aşılar. Bu nedenle salgından kurtulmak için aşıyla ilgili komplo teorilerine kulak tıkamak ve sırası gelenlerin aşılarını yaptırmaları gerekiyor.

BAKAN KOCA: HANGİ AŞI İLE AŞILANMA İMKANINIZ VARSA GÜVENLE O AŞIYI OLMALISINIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, "Son günlerde ülkemizde kullanıma giren aşılara yönelik karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bu karşılaştırmaların somut ve bilimsel mecralarda yapılmadığından emin olabilirsiniz. Aşıların birbirine üstünlük ya da zayıflıkları üzerinden bir değerlendirme yapılacak kadar çok zaman geçmedi. Teknik olarak bir aşıyı diğer bir aşı ile karşılaştırmak için yıllara sari izlemler gerekmektedir. Oysa tüm koronavirüs aşıları henüz çok yenidir. Burada önemli olan, güvenlik ve etkililik testlerini ve klinik araştırmalarını başarıyla tamamlamış olan aşıların kullanıma alınmasıdır.

Ülkemizde kullanıma giren aşıların etkili ve güvenli olduğundan eminiz. Bunların birbirleriyle karşılaştırılmaması gerektiği gibi yakın gelecekte mümkün de olmadığını hatırınızda tutmanızı istirham ederim. Bu sebeple sıranız geldiğinde hangi aşı ile aşılanma imkanınız varsa güvenle o aşıyı olmalısınız" diye konuştu.

PROF. DR. BAŞER: AŞI TEDİRGİNLİĞİNİ AZALTMAYA BAZI SAĞLIKÇILARI EĞİTEREK BAŞLAMALIYIZ

Koronavirüs aşılarına yönelik büyük dezenformasyon olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer ise bir hastasının BioNTech aşısı olmak istediğini; ancak doktorunun, kalp kapak hastalığı nedeniyle kalbinde iltihap (miyokardit) oluşabileceği bilgisini verdiğini söyleyerek, "Böyle bir şey yok! Aşı tedirginliğini azaltmaya, önce bazı sağlıkçıları eğiterek başlamalıyız" dedi.

Habertürk'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Başer, "Aşı karşıtı hekimler var ama bu olacak şey değil. Her geçen gün pek çok ülkeden veriler yayınlanıyor. Ortada bir İsrail gerçeği var; nüfuslarının yüzde 80'ini aşıladılar, günlük vaka sayıları 10'a 20'ye indi ve açıldılar. Amerika ve İngiltere gibi örnekler de var. Brezilya'da da nüfusun yüzde 80'inin aşılandığı bir bölgeden veriler geldi" diye konuştu.

Prof. Dr. Başer sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşılar miyokardite neden oluyor mu deniliyor. İsrail, nüfusunun yüzde 80'ini aşıladı, 275 tane miyokardit (kalp kası iltihabı) vakası ortaya çıktı. Bunların da çok büyük bir bölümü hafif geçiriyor. Koronavirüs geçirip miyokardit olanlar da var, bu da unutulmamalı."

"HEKİMİN AŞIDA OLUMSUZU GÖRMESİ AFFEDİLEMEZ"

"Tıpta biz her şeyde, ilaçta da yaptığımız işlemlerde de kar ve zarar oranına bakarız" diyen Prof. Dr. Başer, şunları söyledi: "İnsanlar olumsuzu görüyor, halk bu şekilde görebilir ama bir hekimin bunu görmesi affedilemez; çünkü hekimlik mesleği bunun üzerine dayalıdır. Siz her zaman neyin yararı varsa onu uygularsınız. Bir cerrahi uygularken de komplikasyon riski vardır, hastaya stent takarken de komplikasyon riski vardır. Ameliyatta hasta yüzde 1 ihtimalle masada kalabilir ama yüzde 99 kurtulma şansı göz önünde bulundurulur. Hasta yüzde 1 ihtimal ölecek diye ameliyat mı yapılmasın. Bu büyük bir yanlış. Yanlış bilgilendirmeyi hemşireler, sağlık memurları, paramedik, teknisyen hatta doktorlar bile yapabiliyor; ama bir hekimin onca bilimsel veri ışığında ortaya çıkmış olan sonuçları görmezden gelip 'sana bu olabilir' demesi büyük bir cehalettir."

"ELİMİZDE GERÇEK YAŞAM VERİLERİ VARKEN BU YANLIŞLAR YAPILMAMALI"

Sağlık çalışanlarının da gerekirse aşı için eğitime tabi tutulması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Başer, "Hastaya yanlış bilgi veriliyorsa ceza verilebilir. İnsanlar, sağlıkçıların söylediklerine göre hareket ediyor ve bu konuda çok büyük yanlışlar yapılıyor. Örneğin, 'Koronavirüs geçirdim, aşı olursam kötü olabilirmişim' diye soruyorlar. Her gün yayın yazıyoruz. Hasta olanlardaki tek doz aşı, hasta olmayanlardaki iki dozdan çok daha etkili. Sonuç olarak aşıların çalışmaları var. Elimizde yayınlar, gerçek yaşam verileri varken bu yanlışlar yapılmamalı" şeklinde konuştu.

"AŞILARDAN KORKMAYIN"

Prof. Dr. Başer, "Bulabildiğiniz aşıyı olun. 'mRNA aşısı kanser yapar', 'genlerle oynuyorlar' diye bir şey yok. Bu aşılar yeni değil, yıllardır kullanılan aşılar. HPV, zona gibi hastalıkların da aşıları bunlar ve gelecekte belki de birçok aşının yerini alacaklar. Aşılardan korkmayın, bu aşıların yaygın kullanılması salgının önlenmesinde çok önemli; çünkü bulaşıcılığı çok fazla azaltıyorlar. Bulabildiğiniz aşıyı iki doz, söylenen zamanda olmanız çok önemli" dedi.