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Fransız iş insanı François Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek'in Valentina adında 10 yaşında bir kızı bulunuyor.Lübnan kökenli bir baba ile Meksika-İspanyol kökenli bir annenin kızı olan Hayek, 1966 yılında Meksika'nın Veracruz kentinde doğdu. Genç yaşında başarılı bir şekilde sinema kariyerine başlayan Hayek, meslektaşı Gael Garcia Bernal ile birlikte Hollywood'un en ünlü Meksika kökenli yıldızları arasında...