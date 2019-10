Salon'da bu hafta neler var?

Salon’da bu hafta afro-beat’ten funk’a, poptan caza geniş bir yelpazede özgün üretimler yapan Sudan asıllı ABD’li şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve müzisyen Sinkane, Birlikte Güzel’in desteğiyle 31 Ekim’de Salon’a gelecek.

Sinkane’den önce ise güçlü ve naif sesiyle Tuğçe Şenoğul, Ahmetcan Gökçeer ile gerçekleştireceği duo performansıyla Salon’da olacak.

Kasım ayının ilk konuğu 1 Kasım’da Salon’da sahne alacak Ali Güçlü Şimşek, Barlas Tan Özemek ve Kaan Düzarat’ın bir araya gelmesiyle hayat bulan saykedelik ve Anadolu referanslı melodileri, elektronik beat’leriyle Lalalar olacak.

İsviçreli müzisyen ve oyuncu Thomas Kuratli‘nin katmanlı elektronik müzik projesi Pyrit, 2 Kasım’da Salon’a konuk olacak.

Müzikseverlere sofistike bir indie pop bayramı yaşatan Ekvador asıllı Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve yapımcı Helado Negro, 3 Kasım’da Salon’da olacak.

Salon önümüzdeki hafta piyanoyu, “kendi iç dünyasını en iyi şekilde yansıtabildiği enstrüman” olarak tanımlayan İtalyan müzisyen ve çağdaş klasik müzik bestecisi Fabrizio Paterlini’yi iki akşam üst üste 6 ve 7 Kasım’da ağırlayacak. 8 Kasım’da ise yerli alternatif sahnenin en heyecan verici isimlerinden ve daha önce defalarca Salon’da müzik severlerle buluşan Hedonutopia bir kez daha Salon’da olacak.

AFRO-BEAT'TEN FUNK'A, POPTAN CAZA SINKANE SALON'DA

Ahmed Gallab, sahne adıyla Sinkane, Londra’da profesör bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Ahmed Gallab’ı sadece Sinkane ile değil, birçok önemli grup ve projenin içinde yer almasıyla tanınıyor. Caribou, of Montreal, Born Ruffians ve Yeasayer gibi önemli isimlerin turne müzisyenliğini üstlenmesinin haricinde; Nijeryalı elektro-funk efsanesi William Onyeabor’a adanmış bir proje olan Atomic Bomb! Band’in lideri ve müzik direktörü olan Gallab, bu projede David Byrne, Damon Albarn, Money Mark, Dev Hynes, Amadou and Mariam, Joshua Redman, Jamie Lidell ve Alexis Taylor gibi dünyaca ünlü müzisyenleri bir araya getirdi.

2012 yılında yayımlanan ilk albüm MARS’la başlayıp, bu yıl içinde Jakuzi’nin de kataloğunda yer aldığı plak şirketi City Slang etiketiyle yayımlanan son albüm Dépaysé’yle devam eden süreç, Sinkane’in müzikal tonlarındaki geçiş ve değişimlerini de beraberinde getirdi. Funk, Sudan pop, psychedelia ve afro-beat altyapılarıyla hayli enerjik şarkılara imza atıyor. Sinkane, çoklu kültüre yer verdiği şarkılarında politik kimliğini saklamaktan asla çekinmiyor.

Sinkane’den önce ise güçlü ve naif sesiyle Tuğçe Şenoğul, Ahmetcan Gökçeer ile gerçekleştireceği duo performansıyla Salon’da olacak. Gaye Su Akyol’lu Seni Görmem İmkansız ve Serkan Alkan’lı Kahinar ile müzik dünyasına giren Tuğçe Şenoğul nev-i şahsına münhasır sesi ve tarzıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Jakuzi’den Taner Yücel ve Bubituzak’tan Görkem Karabudak prodüktörlüğünde ilk solo albümü Gölgelerine’nin çalışmalarını 2017’de tamamladı. Aralık 2017’de bu albümü hayranlarıyla ilk kez Salon’da paylaştı. Tuğçe Şenoğul, 31 Ekim akşamı saat 21.30’da müzikseverlerle buluşacak.

LALALAR İLK KEZ SALON'DA

Müzik sahnesindeki farklı solo ve grup projeleriyle tanınan ve sevilen üç ismin bir araya gelmesiyle kurulan Lalalar, geçtiğimiz Şubat ayında yayınlanan ilk tekli “İsyanlar”la hem yerli hem de yabancı platformlarda yer alarak dikkatleri üzerine çektiler.

Cahit Oben’in Canım Kardeşim filmi için bestelediği şarkının sample’ını kullandıkları şarkıyı, ikinci teklileri “Mecnun’dan Beter Haldeyim” izledi. İki şarkının en büyük ortak noktası ise bas ve güçlü elektronik beat’lerin yer vermesi. Ali Güçlü Şimşek’in vurgulu vokalleri, Barlas Tan Özemek’in güçlü gitarları, Kaan Düzarat’ın usta beat’leri ile Lalalar müzik severleri dans etmeye çağırıyor. Üçlünün ilk Salon konserinde bol dans ve duymak için can attığımız yeni Lalalar şarkıları katılımcıları bekliyor. Lalalar etkinliği 1 Kasım akşamı saat 22.00’da performans sergileyecek.

PYRIT ELEKTRONİK DÜNYASI İLE SALON'DA

2013 yılında Zürih Film Akademisi’ni bitirmesinin hemen ardından İsviçre’den Paris’e taşınan sanatçı, Pyrit’in başlangıcını ise, bodrum katındaki küçük bir evde attı.

“Arzular, sorgulamalar ve kaygı”, Thomas Kuratli’nin müziğini tanımlamak için kullandığı sözcükler. Tek bir tanım gerektiğinde ise “Kozmik çöl müziği” tanımını tercih ediyor. Ağırlıklı olarak elektronikaya öykünse de krautrock’ın mekanik doğasından fazlasıyla etkilenen ilk albüm Ufo, 2015 yılında yayımlandı. Son derece kişisel bu albüm, var olmayan bir filmin müzikleri olarak tasarlandı. Bir insanın makineleşmesini temsil eden Ufo’dan sonra, geçtiğimiz yıl yayımlanan ikinci albüm Control’de sanatçı makinenin içinde hapsolmayı anlatıyor. Kuratli’nin oyunculuk kariyeri ise, müzik kariyeriyle doğru orantılı ilerliyor. Büyük beğeni toplayan Phoebe Waller-Bridge imzalı ödüllü dizi Killing Eve'in Desperate Times isimli bölümünde Pyrit bir DJ rolünü canlandırıyor ve şarkısı Heroes Everything'i çalıyor. Pyrit 2 Kasım akşamı saat 22.30’da konser verecek.

SOFİSTİKE BİR INDIE POP GECESİ

Roberto Carlos Lange, Ekvador'dan gelen köklerini, Florida'da büyürken dinlediği müziklerden aldığı ilhamla besliyor. 2009'dan günümüze devam eden Helado Negro kariyerinden önce ROM, Epstein ve Boom & Birds isimli projelerde yer alan Lange, New York’a taşınmasının ardından hayat bulan ilk Helado Negro albümü Awe Owe'da Latin, folk, caz ve elektronik ögeleri kullandı. Connecticut'ta bir kabinde kaydettiği albümü Canta Lechuza'yı 2011'de yayımlandıktan sonra Julianna Barwick'le projesi OMBRE ile bir albüm yayımladı. 2012’de yayımlamaya başladığı, 2018’de dördüncü ayağını bizlerle buluşturduğu Island Universe Story serisinde Stereolab'den Laetitia Sadier ve Wilco'dan Mikael Jorgensen gibi isimlerle çalıştı. 70’lerin Latin müziği, soul ve dub’dan izler taşıyan albümü Private Energy’yi 2016’da yayımladı. Helado Negro kariyerinin zirvesi sayılan son albümü ‘This Is How You Smile’, şimdiden 2019’un en iyi albümlerinden biri olarak tanımlanıyor. Pop tarifini elektronik altyapıların da yardımıyla içinden asla çıkmak istenmeyen türden bir atmosferle buluşturan müzisyen, Salon’un 10. yılının en özel konserlerinden biri için ilk kez İstanbul’a geliyor. Helado Negro etkinliği 3 Kasım akşamı saat 20.00’da gerçekleşecek.