Salon İKSV ile İstanbul Bienali, müzik ve güncel sanatı buluşturan bir işbirliğine imza atıyor. Bu kapsamda Salon İKSV, bienal izleyicilerinin ilgiyle takip edebileceği iki özel konsere evsahipliği yapacak.

9 Kasım Pazar akşamı sahnede, LA Times tarafından “en etkili müzik topluluklarından biri” olarak tanımlanan Avustralyalı grup The Necks olacak. Grup, mekânın akustiğini müziğin bir parçasına dönüştürürken izleyicilere Salon’da meditatif bir müzikal deneyim yaşatacak. 10 Kasım Pazartesi akşamı ise ambient müziğin günümüzdeki en parlak isimlerinden; besteci, vokalist ve yapımcıJulianna Barwick ile arpist ve besteci Mary Lattimore’un ortak performansı, Salon’da duygusal yoğunluğu yüksek bir atmosfer yaratacak.

REKLAM

The Necks

9 Kasım Pazar - 20.00

35 yılı aşkın süredir aynı kadroyla üretmeye devam eden Avustralyalı kült trio The Necks; Chris Abrahams, Tony Buck ve Lloyd Swanton’dan oluşuyor. 1987’de Sydney’de kurulan grup, doğaçlama, minimalizm ve ambient öğelerini bir araya getirerek serbest biçimli cazı kendine özgü bir yaklaşımla yorumluyor. Provasız ve tamamen sezgilerine dayalı performanslarıyla tanınan The Necks, New York Times tarafından “dünyanın en iyi üçlüsü”, LA Times tarafından ise “en etkili müzik topluluklarından biri” olarak tanımlanıyor. 2024’te yayımladıkları tek parçalık Bleed albümleriyle dikkat çeken topluluk, Salon’da gerçekleştirecekleri performanslarında mekânın akustiğini müziklerinin bir parçasına dönüştürerek meditatif bir müzikal deneyim sunacak.