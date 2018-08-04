Salt Lake - Chicago Fire karşılaşma önü

Salt Lake ve Chicago Fire, 05 Ağustos 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 05:00. Maç öncesi Salt Lake 31 puanla 10. sırada, Chicago Fire 23 puanla 18. sırada bulunuyor. Salt Lake son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Chicago Fire son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 442. İddaa'da Salt Lake kazanır 1.50, berabere biter 3.60, Chicago Fire kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Salt Lake son haftadaki Seattle Sounders müsabasında 2-1 yenildi.

Chicago Fire, Toronto FC karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Salt Lake, 23 gol attı ve 14 gol yedi.

Chicago Fire ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chicago Fire, 14 gol atarken 24 gol yedi.

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