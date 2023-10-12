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        Haberler Dünya Fransa Filistin gösterilerini yasakladı

        Fransa Filistin gösterilerini yasakladı

        İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar sürerken Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Filistin'e destek gösterilerinin tümünün yasaklanması talimatını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 20:35 Güncelleme: 12.10.2023 - 20:45
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        Fransa Filistin gösterilerini yasakladı
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        Ulusal basındaki haberlere göre, Darmanin, valilere gönderdiği Telegram mesajında, Filistin'e destek amaçlı bütün protestoları "kamu düzenini bozabilecekleri" gerekçesiyle yasaklamaları talimatında bulundu.

        Darmanin, ayrıca yasaklanan bu gösterilere katılanların da gözaltına alınmasını istedi.

        FRANSA'DA FİLİSTİN'İ DESTEKLEYEN GÖSTERİLER ART ARDA YASAKLANMIŞTI

        Yerel makamlar, farklı kentlerde İsrail'e destek gösterilerine izin verirken, bu hafta önce Lyon, Marsilya ve Paris'teki Filistin'e destek gösterilerini "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle yasaklamıştı.

        Lyon'da valiliğin yasağına rağmen Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenlenmişti.

        Sosyal medyada da yer alan paylaşımlarda polisin biber gazıyla müdahale etmesi, yoğun biber gazına maruz kalan göstericilerin Filistin bayrakları ile koşmaları görüntülere yansımıştı.

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