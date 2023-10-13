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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Yargı kararları AYM’den yüksek yargıdaki maaş zammına iptal kararı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        AYM’den yüksek yargıdaki maaş zammına iptal kararı

        Anayasa Mahkemesi, mart ayında yüksek yargı organlarının başkan ve üyelerinin maaşında yapılan zammın bir kısmını iptal etti. AYM, yapılan ek tazminat düzenlemesini Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı buldu. Yeni düzenleme yapılıncaya kadar 6 aylık süre tanıdı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Ahmet Kıvanç
        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 13.10.2023 - 07:38 Güncelleme: 13.10.2023 - 07:39
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        AYM'den maaş zammı iptali
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        Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda 2014 yılında yapılan değişiklik ile Yargıtay ve Danıştay başkan ve başsavcıları ile başkanvekilleri, daire başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıf hâkim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar ile diğer hâkim ve savcılara 15000 gösterge rakamı karşılığı ek tazminat ödenmesine başlandı. Mevcut memur maaş katsayısına göre 7.647 TL tutarındaki ek tazminattan mart ayına kadar tüm hâkim ve savcılar yararlandırıldı.

        Bu yıl mart ayında kabul edilen 7447 Sayılı Kanun ile 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun ek tazminata ilişkin 106. maddesinin 6. fıkrasının birinci cümlesi değiştirildi. Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları ile Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminatı 15.000’den 40.000 göstergeye yükseltildi. Adalet Bakanlığı Müsteşarı, birinci sınıf hâkim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar ile diğer hâkim ve savcılara verilmekte olan 15.000 gösterge rakamı ise aynı kaldı. Böylece, 40.000 göstergeye yükseltilenlerin ek tazminatı 20.392 TL’ye çıktı.

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        İDARE MAHKEMESİ AYM’YE BAŞVURDU

        Yapılan düzenleme sonucu yüksek yargı organlarında görev yapan hâkim ve savcılar ile diğer hâkim ve savcıların ek tazminatı arasında 12.745 TL fark ortaya çıktı. Ankara 25. İdare Mahkemesi, söz konusu düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusunda bulundu.

        AYM İPTAL ETTİ, 6 AY SÜRE VERDİ

        Anayasa Mahkemesi, önceki gün yaptığı toplantıda düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 106. maddesinin 6. fıkrasının ilk cümlesini iptal etti. AYM, yasal boşluk doğmaması için yeni bir yasal düzenleme yapılabilmesi amacıyla 6 aylık süre verdi. Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, yasal düzenleme yapılıncaya kadar 40.000 gösterge karşılığı ek tazminat almaya devam edecekler.

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        Çıkartılacak kanunla tüm hâkim ve savcıların ek tazminatının 40.000 göstergede eşitlenmesi isteniyor. Yargıda Birlik Derneği tüm kurumlar nezdindeki meslektaşlarının tamamını kapsayacak bir düzenlemenin yapılması için gerekli girişimleri yapacaklarını duyurdu.

        MÜFETTİŞLERİN EK TAZMİNATI 2022 YILINDA ARTIRILMIŞTI

        2802 Sayılı Kanun’un 106. maddesinin 6. fıkrasında geçen yıl haziran ayında yapılan değişiklik ile Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulunda fiilen görev yapan müfettişlerin gösterge rakamı 30.000’e çıkartılmıştı. Bu da 15.294 TL ek tazminat anlamına geliyor.

        Müfettişler ile ilgili ek tazminat düzenlemesi aynen uygulanmaya devam edecek.

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        #Anayasa Mahkemesi
        #AYM
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