Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Muğla, Hatay, Van, Hakkari, Bitlis çevreleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıkları iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay, Bitlis ve Van çevreleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Denizli’nin güneyi ile Hakkari’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 23° Ankara Güneşli 23° İzmir Güneşli 26° Antalya Güneşli 29° Trabzon Güneşli 20° Bursa Güneşli 22° Adana Güneşli 31° Diyarbakır Güneşli 28° Gaziantep Güneşli 28° Ağrı Güneşli 19°

Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.