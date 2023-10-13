Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü! Gaziantep'te, otomobil ile ATV aracının çarpıştığı kazada 14 yaşındaki Hüseyin Akın ve aynı yaştaki Kerem Gündoğan hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 13.10.2023 - 08:16 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:04 facebook

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