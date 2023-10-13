İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız" dedi.

KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyunda Bulutlar olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut’un yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

TEKİRDAĞ MERKEZLİ 8️⃣ İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN “KAFES OPERASYONLARI” KAPSAMINDA “BULUTLAR ÇETESİ” OLARAK BİLİNEN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️



Düzenlenen operasyonlarda 2️⃣5️⃣ şüpheli şahıs yakalandı❗️



AZİZ MİLLETİMİZİN BİLMESİNİ İSTERİM Kİ HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN HALKIMIZIN… pic.twitter.com/2gUskfMByU — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 13, 2023

Şüphelileri yakalamak için Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars olmak üzere 8 ilde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Kasten Yaralama", "Nitelikli Yağma, Şantaj ve Rüşvet" suçlarını işlemek suretiyle;

REKLAM

Eğlence mekânlarından sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında haksız kazanç sağladığı, örgüt üyelerinin eğlence mekânları kapılarında ve il genelinde birçok silahla yaralama eylemi gerçekleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın huzurunu bozduğu ve bu sayede nüfuz elde etmeye çalıştığı, alacak-verecek konularında sözde arabuluculuk yapmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat sağladığı, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz" mesajını verdi.