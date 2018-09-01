Salzburg - Admira Wacker maçı ne zaman?

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Salzburg, 02 Eylül 2018 Pazar günü Admira Wacker takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Salzburg 15 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Admira Wacker 4 puanda ve 8. sırada. Salzburg son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Admira Wacker son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 680. İddaa'da Salzburg kazanır 1.05, berabere biter 7.00, Admira Wacker kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 3.00, 2.5 gol üstünün oranı 1.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Salzburg son hafta oynanan Austria Vienna maçında 4-0 yenildi.

Admira Wacker ise St. Polten maçında 0-2 yenildi.

Salzburg, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 1 gol yedi.

Admira Wacker, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Admira Wacker, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ