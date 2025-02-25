Şam'da Ulusal Diyalog Konferansı başladı: Suriyeliler geleceğini tartışıyor

Konferansa, farklı kesimlerden 571 davetli katıldı. Aralarında din adamları, siyasetçiler, hukuk ve ekonomi uzmanları ile sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğu bu geniş katılımcı kitlesi, Suriye toplumunun tüm kesimlerini temsil ediyor.

Açılış töreni, katılımcıların tanışıp fikir alışverişinde bulunmalarını sağlayan bir yemekle başladı. Ardından Konferans Hazırlık Komitesi Başkanı Maher Alloush, etkinliğin hedeflerini, katılımcıların rolünü ve sürecin önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Konferansın ikinci gününe dair detayları ise Zeydun el-Zubi ve ekibi sundu. Çalıştayların temaları, yapısı ve metodolojisi hakkında bilgi veren organizasyon ekibi, ikinci günün daha derin tartışmalara sahne olacağını belirtti.

İlk gün ağırlıklı olarak tanışma ve fikir alışverişine ayrılırken, kapalı oturumlarla devam edecek ikinci gün, Suriye’nin geleceğine dair somut önerilerin ortaya konacağı tartışmalara sahne olacak. Konferans sonunda, katılımcıların ortak görüş ve önerilerini yansıtan bir sonuç bildirgesi yayımlanması planlanıyor.