Samandağ’da 'Mizah Günleri' başlıyor

Samandağ Belediyesi, sanat ve edebiyatın önemli isimlerini bir araya getiren “Mizah Günleri” etkinliğini 12–13–14 Eylül tarihlerinde düzenliyor. İlçenin kültürel yaşamına renk katmayı hedefleyen ve ilk kez düzenlenecek olan bu etkinlik; gösterilerden film gösterimlerine, karikatür atölyelerinden imza günlerine kadar zengin bir program sunacak.

Ünlü İsimler Samandağ’da

“Mizah Günleri” kapsamında; senarist, yönetmen ve mizah yazarı Gani Müjde, karikatürist ve senarist Can Barslan, yazar ve yönetmen Müfit Can Saçıntı, oyuncu ve müzisyen Renan Bilek, karikatürist Ayşen Baloğlu, Mustafa Akyol, Necmi Yalçın, senarist ve oyuncu Faruk Karaçay Samandağlılarla buluşacak. Katılımcılar, farklı oturumlarda hem eserlerini paylaşacak hem de söyleşiler aracılığıyla izleyicilerle etkileşim kuracak.

Etkinlik Mekanları

Etkinlikler, Karaçay Çok Amaçlı Salon, Yeşilada Çok Amaçlı Salon, Karaçay Polatköy Geçici Konaklama Merkezi gibi Samandağ’ın farklı noktalarında gerçekleşecek.