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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Samet Akaydın sakatlık geçirdi - Futbol Haberleri

        Samet Akaydın sakatlık geçirdi

        Milli futbolcu Samet Akaydin, Portekiz maçında sakatlandı ve yerine 75. dakikada Merih Demiral oyuna dahil oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 21:25 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:25
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        Samet Akaydın sakatlandı!
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        Portekiz maçında sakatlanması nedeniyle oyuna devam edemeyen Samet Akaydın, 75. dakikada yerini Merih Demiral'a bıraktı.

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Stadyumu'nda Portekiz ile karşı karşıya gelirken, millilerde üzücü bir an yaşadı. Defans oyuncusu Samet Akaydin bir pozisyon sonrasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

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