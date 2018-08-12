Bursaspor, yeni teknik direktörü Samet Aybaba ile ilk resmi maçına Kadıköy'de Ülker Stadı'nda çıktı. Yeşil-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe'nin 2 golüne engel olamayınca mücadeleden puansız ayrıldı.

Bursaspor, mücadelenin 60. dakikasında bir penaltı kazandı ancak hakem Halil Umut Meler, pozisyon sonrasında VAR'a başvurdu. Bir süre VAR Odası'yla konuşarak iletişim kuran Meler, daha sonra gelen bilgi doğrultusunda pozisyon başlangıcının ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

Mücadelede son uzatma dakikasında Volkan Demirel ile Martin Skrtel arasındaki pozisyonda Bursaspor bir kez daha penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler bir kez daha VAR'a başvurdu ve sonrasında pozisyonu 'çarpma' olarak nitelendirerek korner kararı verdi. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba maç sonrasındaki açıklamalarında VAR'a öndermede bulundu.

İlk olarak oyuncularını kutlayan Aybaba, "Oyuncularımı kutluyorum, sıkıntılarımızı sahaya yansıtmadılar. Oyuncu kalitemizi arttırırsak, lige damga vuran bir takım oluruz." ifadelerini kullandı.

VAR'la ilgili görüşlerini dile getiren Aybaba, "VAR için enteresan şeyler çıkacaktır. 'Herkese VAR da bize yok mu?' denecektir." diyerek göndermede bulundu.

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