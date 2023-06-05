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Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! İşte o anlar...

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, kupasına kavuştu. Sarı-kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda düzenlenen muhteşem törenle taraftarı önünde şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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  • Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! İşte o anlar...

    Galatasaray, Süper Lig'in 37´nci haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından Nef Stadyumu´nda şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. 
  • Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! İşte o anlar...

    Fenerbahçe mücadelesinin bitmesinden sonra saha ortasına platform kuruldu. Sarı-kırmızılı ekibin 2022-2023 sezonunda kaydettiği goller barkovizyondan izlettirildi. 
  • Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! İşte o anlar...

    Nef Stadyumu tribünlerinden yapılan ışık şovunun yanı sıra doğu tribününe asılan perdede Galatasaray´ın simgesi olan Aslan gösterildi. 
  • Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! İşte o anlar...

    Kenan Doğulu, Simge Sağın ve Aleyna Tilki, Galatasaray´ın şampiyonluk coşkusuna ortak olarak sevilen şarkılarını dile getirdiler.
  • Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! İşte o anlar...

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur taraftarları selamladı.
  • Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! İşte o anlar...

    OKAN BURUK AİLESİYLE SAHNEYE ÇIKTI 

    Galatasaray´da teknik direktör olarak görev aldığı ilk senesinde şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, kutlamalarda sahneye eşi Nihan Buruk ve oğlu Ali Yiğit ile çıktı. Buruk madalyasını aldıktan sonra oğlu Ali Yiğit´e verdi.
  • Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! İşte o anlar...

    KUPAYI KAPTAN MUSLERA KALDIRDI

    Kutlamanın ardından ise kupa törenine geçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig 2022-23 şampiyonluk kupasını kaptan Fernando Muslera´ya takdim etti. 
  • Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! İşte o anlar...

    Daha sonra Muslera takım arkadaşlarıyla birlikte kupayı havaya kaldırdılar. 
  • Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! İşte o anlar...

    Kupanın kaldırılmasının ardından ise stattan havai fişek atıldı.
  • Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! İşte o anlar...
  • Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! İşte o anlar...
  • Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! İşte o anlar...
  • Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! İşte o anlar...

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