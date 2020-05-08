DHA

İzmir'de, beden eğitimi öğretmeni Burak Özkul, vücut geliştirme sporunda başarılarıyla öne çıktı. Atletik fizik kategorisinde 2016 ve 2017 yıllarında 2 Türkiye şampiyonluğu kazanan Özkul, 2016'de Dominik'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ise 58 kişi içinde 7'nci oldu. Anne, baba ve kardeşiyle birlikte yaşayan başarılı milli vücut geliştirme sporcusu Özkul, 31 Mart'ta koronavirüse yakalandı.

Burak Özkul'un dışında aile bireylerinden anne Nigar Özkul'un da (48) testi pozitif çıktı. Anne- oğul, hastanedeki tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. 6 Nisan'da taburcu olan anne- oğul evlerine döndü. Evdeki karantina süreleri ise, 28 Nisan'da sona erdi. Karantina biter bitmez başarılı sporcu Burak Özkul, kan merkezine giderek, ilk plazma bağışında bulundu. Ardından geçen 1 hafta sonrası tekrar merkeze gelen Özkul, ikinci kez plazma bağışında bulunarak, kendisi gibi bu virüse yakalanan diğer vatandaşlara şifa olmak istedi.

'GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAMA RAĞMEN YAKALANDIM'

Yaşadıklarını anlatan Burak Özkul, "Ben yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gittim. Ateşim 39 dereceydi. Astım hastası olan annemde, öksürük ve nefes darlığı vardı. Ben öksürük gibi başka sorun yaşamadım. Hastaneye gittiğimizde, düzenli olarak ilaçlar verildi. Koronavirüse etkili olabilecek ilaçlardı bunlar. İlaçlar hep düzenli geldi. İyiydi o süreç. Herhangi bir sorun olmadı" dedi.

Fiziksel olarak yaşadıklarını anlatan Özkul, "Milli sporcuyum. Ben 1 gün nefes darlığı yaşadım. Annem ise birçok kez kustu. Ondan sonra nefes darlığı yaşadı. O vakit anneme müdahale edildi. Astım olduğu için çok korkmuştuk. Çok şükür, korkulan olmadı. Tedavi edip taburcu olduk" dedi.

Vatandaşları dışarı çıkmamaya çağıran Burak Özkul, kendisinin ailesiyle izole bir yaşam sürdüğünü, evden çıkmamak için işine bile ara verdiğini, maske ve dezenfektan gibi gerekli önlemleri aldığını ancak her şeye rağmen covid-19'a yakalandığını belirtip, halkın evden çıkmamasını istedi.

Kan stoğunun azaldığını duyduğunu da belirten Burak Özkul, düzenli bir bağışçı olduğunu belirterek, koronavirüsle mücadelenin sürdüğü şu günlerde vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini söyleyip, "Sadece kendimizi değil diğer insanların da sağlığını düşünmeliyiz. Bugün onlara, yarın bize lazım oluyor. Bunları unutmazsak, bugünleri daha rahat atlatırız" dedi.

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