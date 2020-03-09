Şampiyon yeni bölüm fragmanı

TRT ekranlarının sevilen dizisi Şampiyon "Kafkas"lakaplı Fırat Bölükbaşı'nın hikayesini konu alan dizide “Kafkas” ve oğlu Güneş’in hem boks hem de hayatla mücadelesini anlatılıyor. Dizide başrolleri Tolgahan Sayışman ve Erdal Özyağcılar paylaşıyor. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

ŞAMPİYON 24. BÖLÜM FRAGMANI

ŞAMPİYON 23.BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Şampiyon dizisinde Kerem ve Steiger arasındaki maç Steiger lehine sonuçlanmış ve Kerem yığıldığı yerden bir daha ayağa kalkamamıştı. Kerem ambulansla hastaneye yetiştirildiği sırada bilinci kapalıydı ve acil olarak ameliyata alınır. Ancak ameliyat kimsenin beklemediği bir neticeyle sonuçlanacaktır. Bu sırada ring karışmıştır. Tam olaylar yatışacakken Fırat yetişecek ve Stieger'le karşı karşıyadır.

Fırat ve Elif maça çıkmaları konusunda Steiger'ı ikna eder. Fakat Zafer'i ikna edemezler. Çünkü Zafer, Kerem'in yenilgisi sonrası kendisini suçlamaktadır. Fırat çaresiz bir şekilde ilk antrenörünün yolunu tutar; Yaman'ın… Yaman'ı ikna etmek Zafer'i ikna etmek kadar güç olmayacaktır. Yaman, eski öğrencisi Fırat'ın ardında durmayı, ona destek vermeyi kabul edecektir.