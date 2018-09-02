Kastamonu İnönü Mahallesi Salı Pazarı mevkiinde bulunan evlerinde dün rahatsızlanan ve mide bulantısı şikâyeti ile babası tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne götürülen siyah kuşak tekvandocu Rabia Kuşcu, doktorların müdahalesi sonrası yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
17 yaşındaki genç ve başarılı sporcunun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Rabia Kuşçu'nun bugün Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NA HAZILANIYORDU
Rabia Kuşçu'nun 5-9 Eylül tarihleri arasında Ankara´da düzenlenecek olan Taekwondo Poomse Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığı öğrenildi.
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