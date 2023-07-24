Şampiyonlar Çeşme'de
2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bazı oyuncuları Çeşme'de tatil yapıyor
ABD'de düzenlenen 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde final maçında Çin Milli Kadın Voleybol Takımı’nı 3 - 1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı ülkemize büyük bir gurur yaşatmıştı.
Şampiyonlukla beraber FIVB sıralamasında 365.64 puanla ilk sırada yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bazı oyuncuları tatil için Çeşme'yi tercih etti.
Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Beliz Başkır ve Melissa Vargas, Aya Yorgi’de yorgunluk atarken zaman zaman plaj voleybolu da oynadılar.