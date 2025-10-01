Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi: Barcelona- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona- PSG muhtemel 11

        Barcelona- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Barcelona, PSG'yi konuk ediyor. Devler Ligi'nin ilk haftasında Barça, zorlu Newcastle deplasmanında 2-1 kazandı. Öte yandan Atalanta'yı konuk eden PSG, sahasında rakibini 4-0'lık skorla yendi. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Barcelona- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 01.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:04
        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçları ile devam ediyor. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, son şampiyon PSG ile kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecanla beklenen müsabakada iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Peki, Barcelona- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler ve kadroda yer almayacak isimler...

        BARCELONA- PSG MAÇI NE ZAMAN?

        Barcelona- PSG maçı 1 Ekim Çarşamba (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        BARCELONA- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Estadi Olimpic Lluis'de oynanacak zorlu mücadele dijital platform tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.

        İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER BULUNUYOR!

        BARCELONA

        Garcia - Arka adale

        Raphinha - Kalça/Uyluk sakatlığı

        Lopez - Kasık gerilmesi

        Gavi - Diz sakatlığı

        Ter Stegen - Sırt sakatlığı

        Balde - Şüpheli

        PSG

        Marquinhos - Kalça/Uyluk sakatlığı

        Doue - Baldır gerilmesi

        Dembele - Uyluk kası gerilmesi

        Kvaratskhelia - Şüpheli

        Joao Neves - Şüpheli

        Vitinha - Şüpheli

        Ruiz - Şüpheli

        BARCELONA MUHTEMEL 11

        Szczesny, Kounde, Cubarsi, Araujo, Garcia, Pedri, De Jong, Yamal, Olmo, Rashford, Torres

        PSG MUHTEMEL 11

        Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Kang-In, Barcola, Mayulu

