Şampiyonlar Ligi: Juventus- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor! Bu kapsamda Juventus ilk hafta maçında Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Igor Tudor'un kadro tercihi ve Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Juventus- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Devler Ligi'nin ilk haftasında Juventus, Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi gözler Igor Tudor'un kadro tercihine çevrildi. Milli yıldız Kenan Yıldız'ın ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Juventus- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte Juventus- Borussia Dortmund maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...
JUVENTUS- BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?
Juventus- Borussia Dortmund maçı 16 Eylül Salı günü 22.00'de oynanacak.
JUVENTUS- BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.