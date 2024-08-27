SIRALAMA ÖDÜLÜ GELDİ

Performans payı 600,6 milyon Euro'dan 914 milyon Euro'ya çıktı. Lig etabında galibiyet başına 2,1 milyon ve beraberlik başına 700 bin Euro ödenecek.

Performans payından sıralama ödülü de ödenecek. 183,15 milyon Euro sıralama ödülünün başlangıç payı... Her beraberlikten artacak 700 bin Euro sıralama ödülü havuzuna eklenecek.

8 maç sonundaki sıralamada her basamak başlangıçta (666 payın biri olarak) 275 bin Euro değerinde. 36.olan bir pay, yani 275 bin; 35.olan iki pay, yani 550 bin Euro alacak. Her basamakta bir artarak (34. – 3 , 33. – 4 ........ , İkinci – 35 , Birinci – 36) birinci olan 9, 9 milyon Euro (275 bin x36) sıralama bonusu alacak. Ayrıca ilk sekiz sıra 2'şer, 9 ile 16 arasındakiler 1'er milyon Euro bonusa hak kazanacak.

Son 16 turu 11,5 milyon, çeyrek final 12,5 milyon, yarı final 15 milyon, final 18,5, şampiyonluk final ödülü+6,5 milyon Euro değerinde.