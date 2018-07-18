Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda 1. ön eleme turunda Türk Hakem Alper Ulusoy'un yönettiği maçta, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi golsüz beraberlikle biten karşılaşmanın rövanşında ağırladığı Letonya ekibi Spartaks Jurmala'yı 2-0 yenerek üst tura çıktı.

Kukesi, Hapoel Beer-Sheva, Ludogorets, Suduva, Videoton, HJK, Shkendija, Legia Varşova ve Malmö de tur atlayan diğer takımlar oldu.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Spartaks Jurmala (Letonya): 2-0 (0-0)

Valletta (Malta) - Kukesi (Arnavutluk): 1-1 (0-0)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Flora (Estonya): 3-1 (4-1)

Crusaders (Kuzey İrlanda) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-2 (0-7)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Suduva (Litvanya): 1-0 (1-3)

Videoton (Macaristan) - Dudelange (Lüksemburg): 2-1 (1-1)

HJK (Finlandiya) - Vikingur (Faroe Adaları): 3-1 (2-1)

The New Saints (Galler) - Shkendija (Makedonya): 4-0 (0-5)

Legia Varşova (Polonya) - Cork City (İrlanda): 3-0 (1-0)

Malmö (İsveç) - Drita (Kosova): 2-0 (3-0)

Organizasyonun 1. ön eleme turu rövanş maçları, yarın oynanacak 6 karşılaşmayla sona erecek.

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