        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi puan durumu ve maç sonuçları | Galatasaray'ın kaç puanı var, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada?

        Şampiyonlar Ligi puan durumu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dördüncü hafta maçları ile devam etti. Kıran kırana mücadelelere sahne olan 4. hafta müsabakalarında sürpriz sonuçlara imza atıldı. Maçlarının tamamlanmasının ardından futbolseverler, Şampiyonlar Ligi maç sonuçlarını ve oluşan puan durumunu gündemine aldı. Peki, Galatasaray'ın kaç puanı var, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte Devler Ligi'nde oynanan maçlar ve oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 01:19 Güncelleme: 06.11.2025 - 01:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dördüncü hafta maçlarında futbolseverler nefes kesen mücadelelere tanık oldu. Temsilcimiz Galatasaray ise Ajax' deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başardı. Birbirinden zorlu maçların oynandığı Devler Ligi üçüncü hafta maçlarında sonuçların ardından güncel puan durumu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray'ın kaç puanı var, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç sonuçları...

        2

        GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA

        Galatasaray, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 9 puanla 9. sırada yer alıyor.

        3

        4 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

        Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-0

        Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere): 0-3

        Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-1

        Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa): 0-1

        Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz): 1-1

        Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya): 1-0

        Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 1-1

        Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya): 1-2

        Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka): 4-0

        4

        5 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

        20:45 Karabağ - Chelsea (TRT Tabii Spor) 2-2

        20:45 Pafos FC - Villarreal (TRT Tabii Spor 1) 1-0

        23:00 Ajax - Galatasaray (TRT 1) 0-3

        23:00 Benfica - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor 4) 0-1

        23:00 Marsilya - Atalanta (TRT Tabii Spor 5) 0-1

        23:00 Inter - Kairat (TRT Tabii Spor 2) 2-1

        23:00 Newcastle United - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3) 2-0

        23:00 Manchester City - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor) 4-1

        23:00 Club Brugge - Barcelona (TRT Tabii Spor 1) 4-3

        5

        ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

        6
