Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool- PSG rövanş maçına sayılı günler kaldı. Play off turunda Brest'i 7-0 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Enrique'nin öğrencileri, grup aşamasını lider bitirip son 16'ya direkt katılan Liverpool ile eşleşti. Etkili oyununa rağmen evinde Liverpool'a 1-0 kaybeden PSG, gözünü rövanş maçına çevirdi. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'lerine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, heyecanla beklenen Liverpool- PSG maçı ne zaman ve hangi kanalda?