Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, kalan son 8 maçlık maratonla sonuçlanacak. Bu 8 karşılaşma öncesinde lider M. Başakşehir'in 58 puanı bulunurken, takipçisi Galatasaray ise 52 puanla 2. sırada yer alıyor.
Kalan 8 maçlık periyotta 6 puanlık farkı kapatması gereken Sarı-Kırmızılı takım, kalan 8 haftada karşılaşacağı rakipleriyle ligin ilk yarısında pek de iç açıcı sonuçlar alamamıştı. Lige verilen aranın ardından Y.Malatya maçıyla birlikte son düzlüğe girecek olan Cimbom, ilk devredeki bu periyotta 14 puan bırakmıştı. İlk yarıdaki Y.Malatya deplasmanından 2-0 mağlup olarak dönen Cimbom, TT Stadı'nda ağırladığı Fenerbahçe derbisinde de 2-0 öndeyken maçı 2-2 tamamlayabilmişti.
TERİM'İN 10 MAÇLIK CEZASI HANDİKAP YARATTI
Derbinin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle toplamda 10 maç ceza alan Fatih Terim, devam eden süreçte yedek kulübesindeki yerini alamamıştı. İmparator, ligin ilk yarısının son bölümünde takımını kenardan yönetemezken, Cimbom büyük yara aldı. Kayseri'yi deplasmanda yenen Aslan, evinde Konya'yla 1-1 berabere kaldı. Ardından Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 1-0'la boyun eğen Galatasaray, içerde Ç.Rize (2-2) dışarda ise Başakşehir'le (1-1) berabere kaldı. Devre'nin kapanış maçında ise Sivas'ı evinde 4-2 yenmeyi başardı.
10 PUAN TOPLADI, 14 PUAN BIRAKTI
İlk yarının son 8 maçında bir yandan da Şampiyonlar Ligi maçlarına konsantre olan Cimbom, ligde ardı arkasına puan kayıpları yaşadı. 8 maçta yalnızca 2 galibiyet alan Cimbom, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlikle 10 puan toplarken, 14 puan bıraktı.
BAŞAKŞEHİR 8 MAÇIN 3'ÜNDE PUAN KAYBETMİŞTİ
Süper Lig'in ilk yarısını da en yakın rakibine 6 puan fark atarak tamamlayan Medipol Başakşehir, son 8 maçının yalnızca 3'ünde puan kaybı yaşamıştı. Konya, Ç.Rize ve Göztepe deplasmanlarından galibiyetle dönen Turuncu-Lacivertliler, evinde Beşiktaş'ı da yenerken Sivas'a sürpriz bir şekilde mağlup olmuştu. Ardından dış sahada Ankaragücü'nü 1-0'la geçen Başakşehir, takipçisi Galatasaray ve Alanya'yla berabere kalarak devreyi kapatmıştı. Başakşehir bu periyota 17 puan toplarken, 7 puan bıraktı.
GEÇEN SEZON DA GERİSİNDEYDİ
Geçtiğimiz sezon Başakşehir'in yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da şampiyonluk yarışının içinde bulunan Galatasaray, 29. haftada evinde ağırladığı lider Başakşehir'i 2-0 yenerek 1. sıraya yerleşmişti. Ardından hata yapmayan Aslan, rakiplerinin önünde 21. şampiyonluğunu ilan etti. Bu sezon da rakibinin 6 puan gerisinde yer alan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim hedefi 33. haftada TT Stadı'nda ağırlayacakları M.Başakşehir maçına kadar puan farkını en fazla 3'e düşürmek ve rakibini yenerek son haftaya lider girmek...
BAŞAKŞEHİR'İN SON 8 MAÇI
Başakşehir - Konyaspor
Beşiktaş - Başakşehir (D)
Başakşehir - Rizespor
Başakşehir - Göztepe
Sivasspor - Başakşehir (D)
Başakşehir - Ankaragücü
Galatasaray - Başakşehir (D)
Başakşehir - Alanyaspor
GALATASARAY'IN SON 8 MAÇI
Galatasaray - Yeni Malatya spor
Fenerbahçe - Galatasaray (D)
Galatasaray - Kayserispor
Konyaspor - Galatasaray (D)
Galatasaray - Beşiktaş
Rizespor - Galatasaray (D)
Galatasaray - Başakşehir
Sivasspor - Galatasaray (D)
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