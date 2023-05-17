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İHA

Samsun’da 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 1919 metrelik dev bayrakla yürüyüş yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Samsun'da coşku içinde kutlanıyor. 1919 metrelik dev Türk bayraklı yürüyüş yapmak için yüzlerce izci, öğrenci ve öğretmen Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı. Atatürk Anıtı önünden başlayan 1919 metrelik bayraklı yürüyüş; Cumhuriyet, Lise ve İstiklal Caddeleri ile 19 Mayıs Bulvarı güzergahından devam ederek Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Bandonun çaldığı marşlarla renkli hale gelen yürüyüşü gören vatandaşlar bu anları cep telefonu kameralarına kaydetti.





Yürüyüşte 19 Mayıs kutlamaları hakkında konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsunumuz için mutlu gün. Aslında Gençlik Haftamız pazartesi günü itibarıyla başlamıştı. Bugün de 1919 metre bayrağımızla buradaki tüm protokol üyelerimiz, halkımız, öğrencilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte yürüyüşümüzü yapıyoruz. Burada halkımızla kucaklaşıp selamlaşıyoruz. Bulundukları kaldırımlardan ve balkonlardan bizlere destek veriyorlar. 19 Mayıs Bayramımız Samsunumuza kutlu olsun" dedi.

Yürüyüşe ayrıca CHP Samsun Milletvekili Murat Çam, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Kd. Alb. Ahmet Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen katıldı.