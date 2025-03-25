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        Haberler Gündem Samsun'da 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Güncel haberler

        Samsun'da 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, otomobil sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 22:08 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:08
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        210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Takip edilen otomobili İlkadım ilçesinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, aracın bagajında 210 kilogram kaçak tütün buldu.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü emniyete götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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