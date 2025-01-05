Samsun'da zincirleme trafik kazası
Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Giriş: 05.01.2025 - 01:25 Güncelleme: 05.01.2025 - 01:25
Samsun - Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde midibüs, TIR, 5 otomobil ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Bir süre trafiğe kapatılan yolda araçların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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