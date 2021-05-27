Samsun'da çiftçinin yeni gelir kapısı "salep orkidesi"nin hasadı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Samsun'da çiftçinin yeni gelir kapısı "salep orkidesi"nin hasadı başladı

Samsun'da Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin (EKOMDER) hazırlandığı proje kapsamında 2016 yılında 6 dönüm arazide 6 çiftçi ile ekimine başlanan salep orkidesinin üretim alanı 40 dönüme yükseldi.

Samsun'da çiftçinin yeni gelir kapısı
AA

Samsun'da Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin (EKOMDER) hazırlandığı proje kapsamında 2016 yılında 6 dönüm arazide 6 çiftçi ile ekimine başlanan salep orkidesinin üretim alanı 40 dönüme yükseldi.

Ekonomik değerinin yüksek olması ve yumrularının toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılması sayesinde salep orkidesi üretim alanı zamanla arttı.

Bu yıl 19 Mayıs ilçesinde 51 çiftçinin 40 dönüm arazide ektiği salep orkidesinden 35 ton rekolte bekleniyor.

Hasadına başlanan salep orkidesinin yumruları kurutulduktan sonra kilogramı 1000 liraya kadar alıcı buluyor.

EKOMDER Başkanı Hakkı Karaman, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının yeni tip koronavirüs sürecinde çiftçileri kısıtlamadan muaf tutmasından memnun olduklarını aktardı.

Salgın sürecinde üretime devam ettiklerine vurgu yapan Karaman, "Şu an salep orkidesinin hasat zamanı geldi. Bir yandan salep orkidesi fidesini çoğaltmaya diğer yandan iç ve dış pazardaki talebi karşılamaya çalışıyoruz. 19 Mayıs ilçesinde 40 dönüm üretim alanı oldu, bu yıl bu üretim alanını 60 veya 70 dönüme çıkarmayı planlıyoruz. İhtiyacımız kadarını satacağız diğer kısmı ile üretimi arttıracağız." diye konuştu.

- "Bu yıl 30 veya 35 ton rekoltemiz olacak"

Karaman, salep talebine yeterince cevap veremediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Talepleri programımıza alıyoruz, özellikle tohumluk siparişi var, onları yıl bazına yayarak karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda salep orkidesini kurutma ve işleme amaçlı isteyen firmalara biraz daha sabretmelerini istiyoruz. Bu yıl çiftçimizden salep yumrularını yaş olarak kilogramını 100 liradan alıyoruz. Kurutma olarak pek satış yapmasak da elimizde ihtiyaç dolayısıyla kuruttuğumuz ürünlerin kilogramını ise 1000 liraya satıyoruz. Bu yıl 30 veya 35 ton rekoltemiz olacak ama bunun tamamını satmayacağız, yüzde 50'sini arazi çoğaltmak adına tohumluk olarak kullanacağız."

Salep orkidesinin kazancının iyi olduğunu aktaran Karaman, "Çiftçimiz ektiği arazide metrekareye bir kilogram civarında ürün alıyor. Metrekareden 100 lira kazanmış oluyor, ortalama 500 metrekare alanda üretim yapan çiftçimiz eğer işçiliğini de kendisi yaparsa 50 bin lira civarında kazanmış oluyor. Bizden üretim amaçlı tohumluk alan çiftçilerimize 10 yıl ile 30 yıl arasında alım garantisi veriyoruz." diye konuştu.

Üretici Hüseyin Şimşek ise 100 metrekarede model dikim yaptığını belirterek, "Şimdi bu alanı 500 metrekare sonra 1 dönüme çıkartmayı planlıyorum. Doğal bir ürün olduğu için insan sağlığına önemli katkıları var. Bu bölgede salep rekoltesi her yıl artıyor ve buna bağlı olarak da talep de artıyor." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME