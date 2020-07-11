İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla iltisaklı kurumlarla yapılan müşterek çalışmalarda Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve Samsun'da oldukları tespit edilen Irak uyruklu 9 şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda toplam 9 Irak uyruklu şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve ifadeleri alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakılmasına karar verilen DEAŞ şüphelileri gerekli idari sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.