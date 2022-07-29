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Hafif ticari araç bariyere çarpıp, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun'da kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere çarparak takla attı. Feci kazada araçtan fırlayarak su kanalına düşen biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Samsun'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı - Güncel haberler
Samsun'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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İHA

Samsun'da, hafif ticari araç takla attığı feci kazada biri kadın 2 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü mevkiinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Serkan A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

SU KANALINA FIRLADILAR

Araçta bulunan Fatma A. ve Osman A. kaza sırasında araçtan fırlayarak su kanalına düştü. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Fatma A. ve Osman A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan Ali A., Serkan A. ve Özlem A., sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Fatma A. ve Osman A.'nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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