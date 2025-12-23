Samsun'da genç motosiklet sürücüsü kazada öldü
Samsun Atakum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın ardından otomobilin sürücüsü emniyete götürüldü
Giriş: 23.12.2025 - 02:02 Güncelleme: 23.12.2025 - 02:02
Atakum ilçesinde Miraç Birinci’nin (18) kullandığı motosiklet, Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda aynı yönde seyir halinde Y.İ.P. idaresindeki otomobille çarpıştı.
AA'nın haberine göre; kazada, motosiklet sürücüsü Birinci, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Y.İ.P. ise emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ