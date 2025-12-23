Habertürk
        Samsun'da genç motosiklet sürücüsü kazada öldü | Son dakika haberleri

        Samsun'da genç motosiklet sürücüsü kazada öldü

        Samsun Atakum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın ardından otomobilin sürücüsü emniyete götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 02:02 Güncelleme: 23.12.2025 - 02:02
        Genç motosiklet sürücüsü kazada öldü
        Atakum ilçesinde Miraç Birinci’nin (18) kullandığı motosiklet, Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda aynı yönde seyir halinde Y.İ.P. idaresindeki otomobille çarpıştı.

        AA'nın haberine göre; kazada, motosiklet sürücüsü Birinci, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Y.İ.P. ise emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Samsun
        #Atakum
        #Son dakika haberler
