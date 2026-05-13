Samsun Havza'da eğitime 'sel' molası
Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen taşkın ve sel nedeniyle ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildi
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 01:11 Güncelleme:
Havza ilçesinde etkili olan sağanak, bazı bölgelerde taşkın ve sele neden oldu. AA'nın haberine göre selden etkilenen bazı okullarda hasar ve temizlik çalışması ihtiyacı oluşurken olumsuz hava koşulları nedeniyle Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
