7 yaşındaki Hazal'ın ölümü kahretti!
Samsun'da, odun közünden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 yaşındaki Hazal Yavuz hayatını kaybetti. Ablası, 24 yaşındaki Bahar Yavuz ise hastanede tedaviye alındı. Abla Yavuz'un durumunun ciddi olduğu öğrenildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Fındıcak Mahallesi'nde, dün Hazal Yavuz (7) ile ablası Bahar Yavuz (24) uyudukları sırada, odun közünden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan 2 kardeş, ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürüldü.
HAZAL KURTARILAMADI, ABLASININ DURUMU CİDDİ
Hazal Yavuz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti; Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Bahar Yavuz'un durumu da ciddiyetini koruyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.