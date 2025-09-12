Samsun'da akılalmaz olay, Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi Karamanlar mevkinde sabah saatlerinde meydana geldi.

OKUL SERVİSİNE ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgiye göre, Aydın A. (45) idaresindeki öğrenci servisi minibüsü, öğrencileri okula götürmek üzere almaya giderken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından aracına pompalı tüfekle ateş açıldı.

YARALI BABA KIZ TEDAVİYE ALINDI

İHA'daki habere göre saldırıda, sürücü Aydın A. ile okula giden 8. sınıf öğrencisi kızı E.A. (12) yaralandı. Yaralı baba ve kız, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Jandarma ekipleri, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.