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        Samsun'da 2 veteriner hekim ve 3 stajyerin darbedilmesi kınandı

        SAMSUNOndokuz Mayıs Üniversitesi´ne (OMÜ) bağlı Hayvan Hastanesi'nde 2 veteriner hekim ve 3 stajyer öğrenciye yapılan saldırı Veteriner Fakültesi Dekanlığı tarafından kınandı. Olayın takipçisi olacaklarının belirtildiği açıklamada, olay sırasında kalp krizi geçiren öğrencinin de taburcu edildiği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:30 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:35
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        Samsun'da 2 veteriner hekim ve 3 stajyerin darbedilmesi kınandı
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        SAMSUNOndokuz Mayıs Üniversitesi´ne (OMÜ) bağlı Hayvan Hastanesi'nde 2 veteriner hekim ve 3 stajyer öğrenciye yapılan saldırı Veteriner Fakültesi Dekanlığı tarafından kınandı. Olayın takipçisi olacaklarının belirtildiği açıklamada, olay sırasında kalp krizi geçiren öğrencinin de taburcu edildiği belirtildi.

        Olay, 5 Ekim´de OMÜ Hayvan Hastanesi'nde meydana geldi. Müzik okulu işlettikleri öğrenilen Z.H. ve kız arkadaşı A.K. iddiaya göre, kanlı ishal şikayetiyle Agapi isimli `Fino´ cinsi köpeklerini Hayvan Hastanesi'ne götürerek veteriner hekimlerden tedavi etmesini istedi. Tedaviye alınan köpek kurtarılamayınca Z.H. ve A.K., sorumlu tuttukları veteriner hekim Can Nacar ve Çağlar Serçe ile 3 stajyer öğrenciyi darbetti. Stajyer öğrencilerden biri geçirdiği kalp krizi sonucu sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. İki veteriner hekim ve iki öğrenci ise darp raporu alarak polise şikayette bulundu. İfadeye çağırılan Z.H. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        'ÇALIŞANLARA DEĞER VERİLMESİNİ İSTİYORUZ'

        OMÜ Veteriner Fakültesi Dekanlığı resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi acil nöbetinde görevli veteriner hekimlerimiz ve öğrencilerimiz 05.10.2023 tarihinde hasta sahipleri tarafından saldırıya uğrayarak darp edilmişlerdir. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve yargıya intikal etmiş olayın takipçisi olduğumuzu beyan ediyoruz. Bölgemizde binlerce hastaya 7/24 hizmet eren hayvan hastanemizde, hayatı paylaştığımız canlara fedakarca sağlık hizmeti sunan çalışanlarımıza hak ettikleri değerin verilmesini istiyoruz" denildi.

        Kalp krizi geçiren genç kızın bugün taburcu edildiği öğrenildi.

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