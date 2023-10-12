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        Samsunspor´un yeni teknik direktörü Markus Gisdol, ilk antrenmanına çıktı

        Samsunspor´da Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen yeni teknik direktör Markus Gisdol, takım ile ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:45 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:50
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        Samsunspor´un yeni teknik direktörü Markus Gisdol, ilk antrenmanına çıktı
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        Samsunspor´da Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen yeni teknik direktör Markus Gisdol, takım ile ilk antrenmanına çıktı.

        Hüseyin Eroğlu ile yolları ayıran Samsunspor yönetimi, son olarak 2021-2022 sezonunda Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova'yı çalıştıran Markus Gisdol ile önceki gün sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

        Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya´da kamp yaparak değerlendiren Samsunspor, ligin 9´uncu haftasında 22 Ekim Pazar günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu´nda saat 19.00´da Başakşehir ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, Antalya´da gerçekleştirilen antrenmanı yeni hocası Alman Teknik Adam Markus Gisdol önderliğinde gerçekleştirdi. Gisdol önderliğinde yapılan antrenman ısınma çalışmaları ile başlayıp pas çalışması, dar alan oyunu ve pozisyona yönelik çalışmalar ile sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ

        2023-10-12 15:44:43

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