Bandırma Müze Gemisi'ni, 29 Ekim'de 5 bin kişi ziyaret etti GAZİ MustafaKemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi'ni, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti.

GAZİ MustafaKemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi'ni, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla, 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi'ni, her yıl on binlerce kişi ziyaret ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan, Milli Mücadele ruhunu yaşamak isteyenlerin ilgisini çeken Bandırma Müzesi Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü coşkusunu yaşayan yaklaşık 5 bin kişi, 29 Ekim'de Bandırma Müze Gemisi'ni ziyaret etti. 2001'de yapılan ve 18 Mayıs 2003'te de müze olarak hizmete giren Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni 2023 yılında bugün itibarıyla yaklaşık 350 bin kişi ziyaret etti. Müze 2021 yılında 42 bin 72'si öğrenci 174 bin 735 kişiyi, 2022'de ise 63 bin 566'sı öğrenci 259 bin 107 kişiyi ağırladı.

KURTULUŞ SAVAŞI'NIN SİMGELERİNDEN

Samsun'a gelen herkesin ilk olarak görmesi gereken yerlerden birinin Bandırma Müze Gemisi olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bandırma Müze Gemisi kentimiz ve ülkemiz için simge noktalardan birisi. Çok önemli bir müze. Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında Bandırma Vapuru'nun önemli bir rolü bulunuyor. Bandırma Vapuru, bundan 104 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a getirdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir ülkenin tarihini değiştirdi. Bandırma Vapuru ile birlikte Samsun'a gelen Atatürk ve silah arkadaşları kurtuluş mücadelesinin ilk ateşini burada yaktı. Bu gururu taşıyan Samsun'da 100'üncü yıl coşkusunu çok daha heyecanlı bir şekilde yaşıyoruz. 100'üncü yıl heyecanını doyasıya yaşadığımız bu günlerde tüm vatandaşlarımızı Milli Mücadele ruhunu hissetmek için müzemizi ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.

Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nin Sorumlusu Sanat Tarihçisi Ayhan Çırak, "Cumhuriyet'i bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu uğurda canını veren kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarını rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında müzemizde çok yoğun şekilde ziyaretçilerimizi ağırladık. 100'üncü yıl coşkusunu burada hep beraber yaşıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda müzemizi yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti. Bayram öncesinde son 1 haftadır zaten ziyaret eden vatandaşlarımızın sayısında yoğunluk başlamıştı. 100'üncü yıl dönümünde de çok büyük ilgi oldu. Artarak devam eden Cumhuriyet coşkusuyla vatandaşlarımızı müzemizde ağırlamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Müzeyi ziyaret eden Hüsniye Özdemir, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü gördüğüm için çok sevinçliyim, çok gururluyum. Bu özel günde Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı yer olan Samsun'da olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

ATATÜRK´ÜN BEYLİK TABANCASI SERGİLENİYOR

Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde, Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor. Görev talimatnamesi, İngiliz Vizesi, Karargah Heyeti'ni içeren belgeler üzerinden tarihsel bir yolculuğun gerçekleştirildiği müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar sergileniyor. Sergi salonunda ayrıca Atatürk'e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabancası Dolmabahçe Sarayı'nda ve Savarona Yatı'nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikaları da yer alıyor.

ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI 14 KİTAP BULUNUYOR

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun'da gerçekleştirilen yas törenleri, Atatürk'ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayı Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerinin de sergilendiği müzede, ulu önderin yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örnekler yer alıyor. Bandırma Vapuru'nun çıkış alanı olan arka güverte kısmında tefriş salonu olarak isimlendirilen bir kamara yer alıyor. İçerisinde 5 heykel bulunan bu kamarada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir toplantı anı canlandırılıyor. Gemi Kaptanı, Yardımcısı ve Katibi temsilen heykellerinin yer aldığı geminin orta bölümünde bulunan Kaptan Köşkü'nde pusula, hız kontrol paneli, denge pusulası gibi pek çok eser yer alıyor.

35 BİN METREKARE ALANA SAHİP

Ön güvertede yer alan ve bir kamara olarak düzenlenen Atatürk'ün Savarona Yatı'ndaki yatak odasına benzer şekilde dizayn edilmiş odada ceviz ağacından üretilmiş 1900'lü yıllara ait sandalye, karyola ve komodinler bulunuyor. Yatak odasının hemen karşı çaprazından inilen alanda geminin ambar kısmı yer alıyor. 35 bin metrekare alana kurulmuş olan Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi bünyesinde, Çanakkale Savaşı ve düşmanın İzmir'den denize dökülüşünü temsil eden Türkiye'nin en uzun seramik rölyefleri, Samsun ve çevre ilçelerinden, İstiklal Savaşı'nda kaybedilen 1200 şehidin adlarının yer aldığı şehitler yazıtı, Milli Mücadele'yi anlatan 10 bronz rölyef ve 7 figürlü Milli Kurtuluş Anıtı bulunuyor.